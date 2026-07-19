Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Usul Kampanye Akbar Pemilu Ditinjau Lagi Demi Mencegah Korupsi

Minggu, 19 Juli 2026 – 07:33 WIB
KPK Usul Kampanye Akbar Pemilu Ditinjau Lagi Demi Mencegah Korupsi - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan metode kampanye akbar atau rapat umum dalam proses pemilihan umum (pemilu) ditinjau lagi guna mencegah korupsi.

"Model rapat umum yang membutuhkan biaya besar dinilai perlu ditinjau kembali dan digantikan dengan metode yang lebih efektif," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

KPK mendorong transformasi model kampanye menuju ke pola yang lebih sederhana dan lebih efisien, seperti menggunakan platform digital.

Baca Juga:

"Dengan cara ini, persaingan politik tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan, program kerja, dan integritas para kandidat." ujar Budi.

Dia mengatakan bahwa menurut kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dibuat oleh Direktorat Monitoring KPK, tingginya biaya kampanye dan ongkos politik dapat mendorong praktik korupsi.

"Kajian itu menunjukkan bahwa tingginya biaya kampanye dan biaya politik merupakan salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius," katanya.

Baca Juga:

"Kondisi ini menjadi faktor risiko yang dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik," ungkapnya.

Berdasarkan hasil kajian KPK, sistem kampanye yang mencakup pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa, dan berbagai bentuk upaya berbiaya tinggi membuat ongkos politik jadi semakin mahal.

KPK mengusulkan metode kampanye akbar atau rapat umum dalam proses pemilihan umum (pemilu) ditinjau lagi guna mencegah korupsi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemilu  kampanye akbar  korupsi  KPK 
BERITA PEMILU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp