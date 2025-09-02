KPMP Sebut Ada Pihak Memanfaatkan Situasi untuk Penjarahan

Selasa, 02 September 2025 – 09:52 WIB

jpnn.com - BEKASI - Ketua Umum Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Adhi Kusuma a.k.a Ki Kusumo mengimbau seluruh lapisan masyarakat bersatu menolak provokasi.

Menurutnya, ada pihak yang sengaja menggerakkan tindakan anarkistis di tengah massa yang turun ke jalan murni menyuarakan aspirasi.

"Masyarakat harus kembali bersatu dan bergotong royong, menolak provokasi,” ujar Ki Kusumo, Senin (1/9).

“Jika ada pihak yang berupaya memprovokasi dan menjarah, maka masyarakat harus bersatu dan menghalaunya," imbuhnya.

Ki Kusumo menyebut, kerapuhan di tengah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk adu domba.

"Ada pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk melakukan provokasi dan penjarahan. Perjuangan bisa kehilangan makna karena ulah seperti itu," tuturnya.

Dia pun mendorong agar siskamling digalakkan atau diperkuat lagi.

Menurut Ki Kusumo, siskamling membuat seluruh elemen masyarakat dari tingkat kelurahan hingga RT/RW berkolaborasi.