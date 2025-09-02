Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

KPMP Sebut Ada Pihak Memanfaatkan Situasi untuk Penjarahan

Selasa, 02 September 2025 – 09:52 WIB
KPMP Sebut Ada Pihak Memanfaatkan Situasi untuk Penjarahan - JPNN.COM
Ketua Umum Komando Pejuang Merah Putih Adhi Kusuma. Foto: source for JPNN

jpnn.com - BEKASI - Ketua Umum Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Adhi Kusuma a.k.a Ki Kusumo mengimbau seluruh lapisan masyarakat bersatu menolak provokasi.

Menurutnya, ada pihak yang sengaja menggerakkan tindakan anarkistis di tengah massa yang turun ke jalan murni menyuarakan aspirasi.

"Masyarakat harus kembali bersatu dan bergotong royong, menolak provokasi,” ujar Ki Kusumo, Senin (1/9).

Baca Juga:

“Jika ada pihak yang berupaya memprovokasi dan menjarah, maka masyarakat harus bersatu dan menghalaunya," imbuhnya.

Ki Kusumo menyebut, kerapuhan di tengah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk adu domba.

"Ada pihak yang berupaya memanfaatkan situasi untuk melakukan provokasi dan penjarahan. Perjuangan bisa kehilangan makna karena ulah seperti itu," tuturnya.

Baca Juga:

Dia pun mendorong agar siskamling digalakkan atau diperkuat lagi.

Menurut Ki Kusumo, siskamling membuat seluruh elemen masyarakat dari tingkat kelurahan hingga RT/RW berkolaborasi.

KPMP menilai ada pihak yang sengaja menggerakkan tindakan anarkistis di tengah massa yang menyuarakan aspirasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penjarahan  KPMP  Adhi Kusuma  Ki Kusumo  Demo 
BERITA PENJARAHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp