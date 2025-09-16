Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

KPU Cabut Keputusan Nomor 731, Gus Khozin: Sikap Bijak

Selasa, 16 September 2025 – 20:31 WIB
KPU Cabut Keputusan Nomor 731, Gus Khozin: Sikap Bijak - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin. Foto: Staf MKH

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025.

Dia menilai positif sikap KPU sebagai respons atas masukan dan kritik publik terhadap Keputusan Nomor 731 tersebut.

Menurut Gus Khozin, polemik yang timbul akibat keputusan tersebut jauh lebih besar dari manfaat yang didapat.

Baca Juga:

"Kami apresiasi sikap KPU mencabut Keputusan No 731 Tahun 2025. Ini sikap yang bijak, yakni menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan," kata Khozin di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Legislator Fraksi PKB itu juga menangkap spirit perlindungan data pribadi dalam Keputusan No 731 Tahun 2025.

Hanya saja, kata dia, ada pengaturan yang justru bertabrakan dengan aturan lainnya.

Baca Juga:

"Ada spirit untuk menjaga data pribadi. Sayangnya, ada norma yang bertentangan dengan norma lainnya," tutur Khozin.

Pengasuh PP Al-Khozini, Jember itu mengingatkan agar KPU ke depan dalam membuat keputusan, mempertimbangkan pelbagai aspek mulai yuridis, sosiologis, serta filosofis.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPU  keputusan KPU  Gus khozin  Muhammad Khozin  Komisi Ii Dpr  DPR RI 
BERITA KPU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp