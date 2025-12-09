Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - KPU

KPU Soroti Ancaman AI dan Dominasi Pemilih Muda pada Pemilu 2029

Selasa, 09 Desember 2025 – 15:28 WIB
KPU Soroti Ancaman AI dan Dominasi Pemilih Muda pada Pemilu 2029 - JPNN.COM
Ilustrasi - Pemungutan suara pada Pemilu. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisioner KPU RI, August Mellaz menyatakan Pemilu 2029 akan menghadapi spektrum tantangan baru, mulai dari dominasi pemilih muda hingga meningkatnya risiko manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan (AI). 

Hal itu disampaikan menyoroti kondisi demokrasi elektoral Indonesia beberapa tahun ke depan.

Mellaz mengungkapkan komposisi pemilih di Pemilu 2024 didominasi kelompok Gen Z dan milenial yang mencapai 58 persen. 

Baca Juga:

Dia memprediksi pada 2029, proporsi tersebut diprediksi melonjak hingga 60 - 70 persen dari total pemilih.

"Generasi ini tidak lagi terikat pada pendekatan sosialisasi konvensional. Mereka sangat akrab dengan teknologi dan memiliki pola konsumsi informasi yang berbeda," kata Mellaz kepada wartawan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/12).

Dia menilai perubahan demografis menuntut KPU, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbarui strategi pendidikan pemilih agar relevan dengan karakter generasi digital.

Baca Juga:

Mellaz juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap perkembangan pesat teknologi AI yang kini menjadi ancaman nyata bagi integritas pemilu di berbagai negara.

Dia mencontohkan kasus di Eropa, termasuk Slovenia, di mana deepfake menyerupai kandidat politik digunakan untuk mempengaruhi persepsi publik.

Komisioner KPU RI, August Mellaz menyatakan Pemilu 2029 akan menghadapi spektrum tantangan baru

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemilu 2029  Pemilih muda  komisioner KPU August Mellaz  ancaman AI pemilu 2029 
BERITA PEMILU 2029 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp