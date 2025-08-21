KPU Tetapkan Mari-Yo Pemenang PSU Pilgub Papua, Sebegini Selisih Perolehan Suara

Kamis, 21 Agustus 2025 – 04:37 WIB

jpnn.com - JAYAPURA - Tahapan pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Papua akhirnya rampung setelah KPU Papua mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

PSU Pilgub Papua 2025 kali ini pasangan cagub-cawagub nomor urut 02 Matius D Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) dinyatakan sebagai pemenang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Mari-Yo perolehan suara 259.817.

Adapun pasangan calon nomor urut 01 Benhur Tomi Mano - Costan Karma (BTM-CK) memperoleh suara 255.683. Terdapat selisih 4.134 suara.

Gubernur terpilih periode 2025-2030 Matius D Fakhiri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kepercayaan yang telah mendukungnya hingga keluar sebagai pemenang PSU Pilgub Papua.

"Kemenangan ini adalah kemenangan semua pihak yang ingin perubahan yang lebih baik," ucap Fakhiri.

Dirinya juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga kekerabatan sesama anak Papua.

"Berbeda politik itu biasa saja, tetapi jangan perbedaan itu memecah belah kekeluargaan, terutama kepada pendukung Mari-Yo untuk tidak mencibir pendukung lain," tegasnya.