Krakatau Hingga Karimata Ramaikan Jakarta Fusion Jazz Festival 2026

Kamis, 04 Juni 2026 – 22:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Jakarta Fusion Jazz Festival (JFJF) akan digelar di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan pada 19-20 Juni 2026.

Deheng House merupakan sebuah tempat di kawasan Kemang Jakarta Selatan yang memiliki beberapa fasilitas/venue untuk menikmati musik secara nyaman.

Adapun JFJF volume-1 diadakan untuk turut memeriahkan HUT-Jakarta ke-499 22 Juni 2026 serta World’s Music Day 21 Juni 2026.

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JFJF diselenggarakan oleh Dehills Production, in-house production dari Deheng House, yang didukung oleh DSS, penyedia tata suara terbaik, serta PAPPRI Live.

Tidak hanya itu, JFJF juga merupakan rangkaian dari JAKFUSE - Jakarta Annual Fusion Festival dalam rangka 500 tahun Jakarta.

Rangkaian JFJF volume-1 akan menghadirkan grup/musisi icon genre fusion jazz di Tanah Air.

Pada hari pertama, Jumat, 19 Juni 2026, akan tampil grup Emerald-BEX. Grup Emerald pernah menjadi juara event Light Music Contest (LMC) pada 1986 serta Band Explosion (BEX) tahun 1988.

Band yang pernah diperkuat oleh alm. Ricky Johanes tersebut, hadir dengan formasi Iwang Noorsaid (keys), Morgan Sigarlaki (gitar), Roediyanto (bass), dan Yandi (drums) dan Dudy Oris (vocal).