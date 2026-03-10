Krakatau Posco & DLH Kota Cilegon Manfaatkan Slag Baja untuk Pengerasan Akses Jalan TPS

jpnn.com, CILEGON - PT Krakatau Posco bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon berkolaborasi untuk memperkuat infrastruktur daerah melalui pemanfaatan material inovatif yang berkelanjutan.

Dalam kerja sama ini, Krakatau Posco menyalurkan sekitar 1.000 ton slag baja untuk pengerasan Jalan Kranggot, yang merupakan akses utama menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kranggot.

Inisiatif ini menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular.

Melalui pendekatan ini, produk sampingan dari proses produksi baja dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna bagi masyarakat.

Pemanfaatan slag baja juga sejalan dengan meningkatnya tuntutan global terhadap praktik industri yang lebih berkelanjutan

Di tengah transformasi menuju industri hijau, pengelolaan limbah produksi secara bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Krakatau Posco berupaya mengoptimalkan produk sampingan produksinya agar tidak hanya mengurangi potensi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur.

Secara teknis, slag baja memiliki karakteristik material yang kuat dan stabil sehingga sangat cocok digunakan untuk pengerasan jalan. Jalan Kranggot sendiri setiap hari dilalui oleh armada pengangkut sampah dengan beban berat menuju TPS.