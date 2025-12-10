Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Krakatau Steel Gaet Raksasa PET Tiongkok Wankai, USD 284 Juta Mengucur

Rabu, 10 Desember 2025 – 05:50 WIB
Peletakan batu pertama proyek pembangunan pabrik PET Resin antara Krakatau Steel dengan Wankai. Foto: ksi

jpnn.com, JAKARTA - Krakatau Steel Group melalui anak usahanya, PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), resmi menuntaskan penjualan lahan 26 hektare kepada Wankai Advanced Materials Indonesia.

Lahan tersebut akan menjadi lokasi pabrik PET resin berkapasitas 750.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai USD 284 juta.

Langkah itu menjadi investasi pertama dari Tiongkok di kawasan industri Krakatau Steel, yang sebelumnya didominasi investor Korea dan Jepang.

Baca Juga:

Masuknya Wankai disebut memperluas basis investor global dan memperkuat kepercayaan internasional terhadap kesiapan infrastruktur industri Krakatau.

Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menilai kehadiran Wankai sebagai momentum penting bagi transformasi kawasan industri milik Krakatau Steel menuju pusat investasi internasional.

“Kami berharap ini menjadi gerbang bagi lebih banyak pabrikan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di kawasan industri Krakatau,” kata Akbar melalui keterangannya, Rabu (10/12).

Baca Juga:

KSI menegaskan proyek merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem industri terintegrasi di Cilegon.

Direktur Utama KSI, Dazul Herman, mengatakan bahwa pembangunan pabrik Wankai akan meningkatkan daya saing kawasan secara signifikan sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja.

Krakatau Steel Group — PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), resmi menuntaskan penjualan lahan 26 hektare kepada Wankai Advanced Materials Indonesia

