Krakatau Steel Jadi Target Drilling Antiteror, TNI AD Kerahkan Kopassus

Jumat, 28 November 2025 – 21:24 WIB
Kopassus gelar latihan drilling antiteror di kawasan Krakatau Steel, Cilegon. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat menggelar drilling antiteror di Kawasan Industri Krakatau, Cilegon, Jumat (28/11).

Latihan untuk memastikan kesiapsiagaan negara dalam melindungi kawasan industri strategis yang berstatus Objek Vital Nasional, termasuk industri baja PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Objek vital nasional merupakan area yang memiliki peran penting bagi hajat hidup masyarakat, kepentingan negara, hingga sumber pendapatan strategis.

Oleh karena itu, latihan pengamanan menegaskan kehadiran negara dalam melindungi aset industri yang menjadi tulang punggung pembangunan dan pertahanan nasional.

Kolaborasi TNI AD dan Krakatau Steel

Drilling antiteror tersebut menjadi bukti sinergi antara Kopassus TNI AD dan Krakatau Steel sebagai Industri Strategis Nasional.

Kolaborasi dinilai penting untuk menjaga stabilitas operasional kawasan industri, sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara yang modern dan responsif.

Sebagai produsen baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel berperan penting dalam rantai pasok pertahanan—mulai dari material dasar hingga komponen pendukung alutsista dan infrastruktur strategis.

Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat menggelar drilling antiteror di Kawasan Industri Krakatau, Cilegon.

