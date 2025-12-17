Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Krakatau Steel Kembali Sabet Predikat Informatif KIP 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 09:29 WIB
Krakatau Steel Kembali Sabet Predikat Informatif KIP 2025
PT. Krakatau Steel meraih predikat Badan Publik “Informatif”, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025. Foto: krakatausteel

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali meraih predikat Badan Publik “Informatif”, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara penganugerahan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (16/12).

Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik.

Baca Juga:

Krakatau Steel mencatatkan skor 97,79 dan berhasil mempertahankan capaian tersebut selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2023, 2024, dan 2025.

Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk Akbar Djohan, mengatakan capaian tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance secara konsisten.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, investor, dan masyarakat.

Baca Juga:

Sepanjang periode 2023–2025, Krakatau Steel terus mengembangkan platform digital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pengembangan dilakukan melalui integrasi sistem informasi di seluruh unit bisnis.

PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali meraih predikat Badan Publik “Informatif”, pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025

