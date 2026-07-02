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JPNN.com - Entertainment - Musik

Kreator Binaan Folago Raih Gelar Top 1 TikTok LIVE Super Live Star 2026

Kamis, 02 Juli 2026 – 03:51 WIB
Kreator Binaan Folago Raih Gelar Top 1 TikTok LIVE Super Live Star 2026 - JPNN.COM
Folago Live Entertainment. Foto dok Folago

jpnn.com, JAKARTA - Alya Huang, kreator binaan Folago Live Entertainment, berhasil meraih gelar Top 1 TikTok LIVE Super Live Star 2026 kategori Elite Live Star.

Penghargaan tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Alya Huang di ajang TikTok LIVE Super Live Star 2026, sebuah kompetisi tahunan yang memberikan apresiasi kepada para kreator LIVE dengan performa, konsistensi, serta keterlibatan komunitas yang luar biasa sepanjang tahun.

Keberhasilan Alya Huang tak terlepas dari dedikasi dan konsistensinya dalam menghadirkan konten yang autentik, interaktif, dan mampu membangun kedekatan dengan jutaan penggemarnya.

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Dukungan komunitas yang kuat turut menjadi faktor penting yang mengantarkan Alya meraih posisi puncak pada kategori Elite Live Star.

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti keberhasilan ekosistem pengembangan kreator yang dibangun oleh Folago Live Entertainment.

Folago Live Entertainment terus berkomitmen menghadirkan pembinaan, pendampingan, serta berbagai program strategis guna mendukung para kreator bertumbuh secara profesional dan berkelanjutan.

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“Pencapaian Alya Huang sebagai Top 1 TikTok LIVE Super Live Star 2026 kategori Elite Live Star merupakan kebanggaan besar bagi seluruh keluarga Folago Live Entertainment. Prestasi ini menunjukkan bahwa kreator Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk terus berkembang dan bersaing di industri hiburan digital yang semakin dinamis,” ujar Stephen Minaldo selaku Head of Operations Folago Live.

Bagi Alya Huang, penghargaan ini bukan hanya menjadi pengakuan atas perjalanan kariernya, tetapi juga motivasi untuk terus menghadirkan pengalaman LIVE yang lebih kreatif, positif, dan menghibur bagi para penggemarnya.

Folago Live Entertainment terus berkomitmen menghadirkan pembinaan, pendampingan, serta berbagai program strategis guna mendukung para kreator bertumbuh.

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TAGS   FOLAGO  PT Folago Global Nusantara  TikTok  Penghargaan  Folago Live Entertainment 
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