Kreator Digital Tauseef Sebut Dunia Gaming Bukan Sekadar Permainan, Tetapi

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu kreator digital, Tauseef melihat bahwa dunia gaming bukan hanya permainan, tetapi bagaimana tentang membangun kreativitas, komunitas, dan pengalaman digital bagi para audiens.

Menurut dia, perkembangan konten gaming telah mengalami perubahan besar.

"Jika sebelumnya gaming hanya dianggap sebagai aktivitas hiburan, kini industri tersebut telah berkembang menjadi ruang kreatif yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari konten digital, komunitas, hingga peluang profesional," kata Tauseef dalam siaran persnya, Jumat (10/7).

Melalui berbagai konten dan aktivitas digital yang dilakukan, Tauseef melihat bahwa hubungan antara kreator dan audiens menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan industri ini.

Interaksi yang terbangun melalui platform digital membuat komunitas gaming memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang.

"Industri gaming saat ini berkembang sangat cepat. Bagi saya, menjadi kreator bukan hanya tentang bermain game, tetapi bagaimana bisa menghadirkan pengalaman yang menarik, membangun komunitas, dan terus beradaptasi dengan perkembangan dunia digital," ungkap Tauseef.

Perkembangan teknologi dan media sosial, kata dia, membuka peluang baru bagi generasi muda untuk menjadikan kreativitas sebagai bagian dari perjalanan profesional mereka.

Kreator digital memiliki peran yang semakin luas, mulai dari membangun komunitas, bekerja sama dengan berbagai industri, hingga menciptakan inovasi baru.