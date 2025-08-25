Kreator Efek Digital Asal Sidoarjo Ini Raup Ratusan Ribu Followers di Media Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Nama Muhammad Aditya Susanto makin dikenal di dunia digital setelah membangun komunitas melalui konten di YouTube.

Berkat konsistensi pemuda kelahiran Sidoarjo pada 1 Mei 2003, akun Instagram dan TikTok @aditya.susantoo kini memiliki ratusan ribu pengikut.

Sejak awal terjun sebagai content creator, Aditya fokus menghadirkan karya interaktif, inovatif, dan sesuai tren digital.

Efek buatannya di Instagram maupun TikTok menjadi populer karena memberi pengalaman visual yang seru, unik, serta mudah diterima lintas generasi.

"Saya percaya teknologi bisa menjadi ruang kreatif tanpa batas. Melalui efek dan konten digital, saya ingin memberi pengalaman berbeda yang bisa dinikmati banyak orang sekaligus mendorong anak muda untuk berani berkarya," ujar Muhammad Aditya Susanto, Senin (25/8).

Tak hanya aktif di media sosial, Aditya juga memperkuat kiprahnya di YouTube. Dia membagikan hiburan sekaligus edukasi, mulai dari tren digital, tips kreatif, hingga pemanfaatan teknologi sebagai sarana berkarya.

Jumlah pengikut yang terus bertumbuh menjadi bukti konsistensi dan kreativitasnya. Aditya memandang inovasi sebagai kunci utama untuk bisa bertahan sekaligus berkembang di dunia digital yang dinamis.

Di mata penggemarnya, konten Aditya tidak sekadar hiburan, tetapi juga inspirasi. Dia menunjukkan bahwa dunia digital dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan ide, membangun komunitas, hingga membuka peluang baru bagi generasi muda.