Kreator Konten Asal Situbondo Ini Kembangkan Konten eFootball Bertema Timnas Indonesia

jpnn.com, SITUBONDO - Kreator konten asal Situbondo, Jawa Timur, Suparto mengembangkan eFootball dengan mengangkat skuad Tim Nasional Indonesia sebagai ciri khas di tengah persaingan kreator digital yang semakin ketat.

Suparto mengatakan pemain Indonesia juga layak menjadi sorotan dalam konten gim sepak bola.

"Saya ingin menunjukkan bahwa pemain Indonesia juga bisa menjadi pusat perhatian dalam konten game sepak bola. Bukan hanya pemain luar negeri yang layak ditonjolkan," ujar Suparto, dalam keterangannya, Senin (29/6).

Melalui kontennya, Suparto tidak hanya menyajikan permainan eFootball, tetapi juga berbagi strategi, komposisi tim, serta pendekatan taktik yang dapat dimanfaatkan para pemain lain.

"Saya tidak ingin sekadar membuat konten yang ramai ditonton. Saya ingin konten saya punya manfaat, terutama bagi teman-teman yang ingin belajar strategi bermain eFootball," katanya.

Pria kelahiran Situbondo, 13 Agustus 1992, itu mengaku pengalaman hidup yang penuh keterbatasan membentuk karakter pantang menyerah. Ia menilai setiap pencapaian harus diraih melalui proses dan kerja keras.

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"Pengalaman masa lalu mengajarkan saya arti kesabaran dan kemandirian. Dari sana saya belajar bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh proses dan kerja keras," ujarnya.

Sebagai seorang wiraswasta, Suparto menerapkan prinsip konsistensi dalam membangun konten digital. Ia terus mengikuti perkembangan tren tanpa meninggalkan identitas yang telah dibangun.