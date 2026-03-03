Kreator Konten Tiara Mahkotawati Bagikan Tip Merawat Kulit di Daerah Tropis

jpnn.com - TINGGL di negara tropis seperti Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri bagi kesehatan kulit. Paparan sinar matahari yang intens, kelembapan tinggi, polusi, hingga keringat berlebih sering kali memicu berbagai masalah, mulai dari jerawat, hiperpigmentasi, hingga melemahnya lapisan pelindung kulit atau skin barrier.

Menanggapi tantangan tersebut, beauty dan lifestyle content creator asal Jakarta, Tiara Mahkotawati, membagikan panduan praktis merawat kulit khusus untuk iklim tropis.

Dengan latar belakang pendidikan S1 Farmasi dari UIN Jakarta, Tiara menekankan pentingnya pendekatan yang tepat dan tidak berlebihan dalam merawat diri di tengah cuaca panas.

"Menjaga kesehatan kulit bukan soal memakai banyak produk, melainkan soal memahami kondisi lingkungan dan kebutuhan kulit sendiri," kata Tiara, Selasa (3/3).

Menurutnya, kesalahan paling umum yang sering dilakukan adalah menggunakan produk perawatan kulit yang terlalu berat. Di iklim tropis yang lembap, kulit cenderung lebih mudah memproduksi minyak, sehingga pemilihan tekstur produk menjadi kunci utama.

“Gunakan produk dengan tekstur ringan seperti gel atau lotion agar cepat menyerap dan tidak terasa lengket,” ujar Tiara.

Dia juga membagikan tips untuk menjaga kesehatan kulit di wilayah tropis, pertama wajib menggunakan sunscreen. Alasannya, karena paparan sinar UV terjadi hampir sepanjang tahun, penggunaan sunscreen minimal SPF 30 sangat krusial setiap hari, bahkan saat cuaca mendung.

"Jangan lupa untuk melakukan reapply setiap 2–3 jam, terutama jika banyak beraktivitas di luar ruangan," tuturnya.