KrediOne Berbagi Berkah Ramadan Bersama Ratusan Anak Yatim

jpnn.com, JAKARTA - PT Inovasi Terdepan Nusantara (KrediOne) menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk 'KrediOne Berbagi Berkah Ramadan' bersama anak-anak Panti Asuhan Putra Nusa, Jakarta.

Dalam kegiatan ini KrediOne turut menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra dalam penyediaan hidangan berbuka puasa.

Kolaborasi ini menjadi wujud pendekatan yang lebih inklusif dalam menghadirkan dampak sosial yang lebih luas.

Tak hanya melalui kegiatan berbagi, tetapi juga dengan mendorong pertumbuhan pelaku usaha kecil sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.

CEO KrediOne, Kuseryansyah mengatakan Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat empati serta memperluas makna kebersamaan dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, KrediOne ingin menghadirkan kebersamaan yang sederhana namun bermakna bersama anak-anak panti asuhan, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian yang menjadi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Kuseryansyah.

Selain berbagi bersama anak-anak Panti Asuhan Putra Nusa, KrediOne juga berkolaborasi dengan Sampoerna Land dalam memberikan santunan kepada 300 anak yatim di The Atrium, Sampoerna Strategic Square, Jakarta.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas dampak sosial sekaligus mempererat semangat gotong royong antara dunia usaha dalam menghadirkan kepedulian bagi masyarakat.