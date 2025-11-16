Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

KrediOne Hadiri Singapore FinTech Festival 2025

Minggu, 16 November 2025 – 03:45 WIB
KrediOne hadir dalam ajang Singapore FinTech Festival (SFF) 2025 pada 12–14 November 2025. Foto dok KrediOne

jpnn.com, JAKARTA - KrediOne hadir dalam ajang Singapore FinTech Festival (SFF) 2025, pameran dan konferensi keuangan digital terbesar dan paling berpengaruh di dunia di Singapore Expo pada 12–14 November 2025.

Dengan tema Technology Blueprint for The NextDecade of Finance, event ini menghadirkan berbagai inovasi teknologi terbaru, forum strategis, serta ruang kerja sama dan kolaborasi dengan ekosistem pendukung fintech global.

Kehadiran KrediOne menegaskan peran aktif perusahaan dalam mendorong kolaborasi teknologi untuk memperkuat industri pinjaman daring Indonesia agar semakin berdampak dan berkelanjutan.

“Partisipasi kami di Singapore FinTech Festival merupakan bukti komitmen KrediOne untuk terus berinovasi, memperluas adopsi teknologi, serta memperkuat industri pindar Indonesia. Bagi KrediOne, kolaborasi menjadi kunci untuk menciptakan industri yang semakin inklusif, berdampak, dan berkelanjutan,” ujar Kuseryansyah, CEO KrediOne.

Sebagai perusahaan pindar berizin dan diawasi OJK, KrediOne juga mempertegas fokusnya pada penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI), mulai dari analisis risiko, penyaluran pembiayaan, hingga perlindungan dan peningkatan kualitas layanan konsumen.

"Bagi KrediOne, teknologi AI menjadi fondasi strategis dalam memastikan proses yang lebih cepat, presisi, dan tetap berlandaskan pada prinsip consumer centric," katanya.

Dengan jumlah pengunjung mencapai 65 ribu partisipan dari 134 negara dan wilayah, SFF 2025 juga menjadi ruang pertemuan kolaboratif bagi KrediOne dalam menjalin kerja sama strategis, dan memperluas jejaring global yang berorientasi pada masa depan.

Kehadiran KrediOne di Singapore FinTech Festival 2025 diharapkan bisa memperkuat citra positif industri pindar Indonesia, membuka ruang kolaborasi global, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

