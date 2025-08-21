Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

KrediOne Jadi Sponsor di Festival Pacu Jalur 2025

Kamis, 21 Agustus 2025 – 22:03 WIB
KrediOne Jadi Sponsor di Festival Pacu Jalur 2025 - JPNN.COM
Suasana Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Foto ANTARA/Annisa Firdausi/22

jpnn.com, RIAU - Perusahaan teknologi finansial KrediOne menjadi sponsor dalam Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa Teluk Kuantan, Riau pada 20-24 Agustus 2025.

Kehadiran KrediOne pada festival yang tengah viral dan mendunia ini tidak hanya menunjukkan komitmennya sebagai platform yang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga mendukung budaya dan tradisi asli Indonesia.

"Kami percaya bahwa budaya adalah identitas masyarakat yang patut dijaga. Oleh karena itu, melalui Festival Pacu Jalur 2025, KrediOne tidak hanya ingin membangkitkan perekonomian masyakarat, namun juga ingin menjadi bagian dari upaya dalam melestarikan sekaligus memperkuat budaya ini agar dapat membawa manfaat dan dampak positif di tengah arus modernisasi." ujar CEO KrediOne, Kuseryansyah.

Tidak hanya sebagai sponsor, KrediOne juga mendorong kegiatan inklusi keuangan melalui partisipasi aktif dengan membuka booth interaktif dan aktivitas menarik yang dapat diikuti oleh pengunjung.

Partisipasi KrediOne di Festival Pacu Jalur 2025 ini sejalan dengan misi perusahaan untuk menjadi platform pinjaman yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan akar budaya bangsa Indonesia.

"Festival Pacu Jalur ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kemajuan teknologi dengan pelestarian budaya, pariwisata, dan pembangunan ekonomi daerah," kata Kuseryansyah.

Festival Pacu Jalur merupakan lomba perahu tradisional khas Riau yang saat ini telah berhasil menarik wisatawan lokal hingga mancanegara.

Lomba ini tidak hanya menjadi ajang adu ketangkasan mendayung, tetapi juga simbol kebersamaan, sportivitas, dan warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lama.(chi/jpnn)

Kehadiran KrediOne pada festival Pacu Jalur ini untuk mendukung budaya dan tradisi asli Indonesia.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

TAGS   KrediOne  Pacu Jalur  Festival Pacu Jalur 2025  Budaya 
