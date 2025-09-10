KrediOne Raih 3 Penghargaan di Ajang TOP GRC Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - KrediOne meraih tiga penghargaan dalam ajang TOP GRC Awards 2025, yang digelar oleh Top Business Indonesia.

Penghargaan tersebut meliputi TOP GRC Awards 2025 #4 Star atas penerapan sistem dan implementasi GRC yang dinilai sangat baik.

Selain itu, Kuseryansyah, CEO KrediOne memperoleh penghargaan The Most Committed GRC Leader 2025 atas dedikasi dan konsistensinya dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko.

Baca Juga: KrediOne Jadi Sponsor di Festival Pacu Jalur 2025

August Rinaldi Sanoesi, Komisaris KrediOne juga menerima apresiasi sebagai The High Performing Board of Commissioners on GRC 2025 berkat perannya agar pengawasan GRC berjalan optimal.

“Penghargaan ini menjadi energi sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus menghadirkan layanan yang inovatif, transparan, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat, industri pindar, termasuk ekosistem keuangan digital Indonesia," ujar Kuseryansyah.

Melalui penghargaan TOP GRC 2025, Kuseryansyah ingin menegaskan bahwa penerapan GRC di KrediOne bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan KrediOne dan industri pindar dalam jangka panjang.

"Kami percaya bahwa GRC bukan sekadar kepatuhan, melainkan kunci dalam menjaga kredibilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap KrediOne untuk terus tumbuh, sehat, dan berkelanjutan. Prinsip GRC akan terus menjadi pedoman strategis kami dalam menciptakan inovasi, melindungi dan melayani konsumen serta memberikan nilai tambah bagi perkembangan industri pindar di Indonesia," terangnya.(chi/jpnn)