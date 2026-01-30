Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

KrediOne Raih Indonesia Best Digital Innovation Award

Jumat, 30 Januari 2026 – 03:20 WIB
KrediOne Raih Indonesia Best Digital Innovation Award - JPNN.COM
KrediOne. Foto dok KrediOne

jpnn.com, JAKARTA - PT Inovasi Terdepan Nusantara (KrediOne) meraih Indonesia Best Digital Innovation Award 2025 kategori keuangan yang digelar oleh SWA Media.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas inovasi digital KrediOne yang dinilai relevan, bertanggung jawab, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan industri keuangan digital.

Selain KrediOne, sebanyak 28 perusahaan dari kategori keuangan dan non-keuangan juga menerima penghargaan serupa.

Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi KrediOne untuk terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang berorientasi pada kualitas layanan, perlindungan konsumen, serta tata kelola perusahaan yang baik.

CEO KrediOne, Kuseryansyah, menyampaikan penghargaan ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam mengembangkan inovasi yang berfokus pada kepentingan pelanggan dan keberlanjutan industri.

“Bagi KrediOne, inovasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat perlindungan konsumen. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berkontribusi positif bagi ekosistem keuangan digital,” ujar Kuseryansyah.

Transformasi digital KrediOne dibangun melalui penguatan sistem berbasis teknologi dan data yang adaptif, inovatif, serta berkelanjutan.

“Kami terus mengembangkan inovasi untuk memastikan proses layanan berjalan secara efisien, akurat dan transparan, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Fokus kami adalah memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada pelanggan sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pinjaman daring yang sehat,” seru Kuseryansyah.

