Kredit Pintar Ajak Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Melek Kelola Keuangan 

jpnn.com, BANJARMASIN - Kredit Pintar terus berkomitmen dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda melalui program Kelas Pintar Bersama.

Kali ini kegiatan edukatif tersebut menyasar mahasiswa yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat, salah satu perguruan tinggi ternama di Kalimantan Selatan pada Jumat (22/8).

Para mahasiswa dari berbagai jurusan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi di era digital.

Kegiatan ini tidak hanya berupa penyampaian materi satu arah, tetapi juga dikemas secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab dan simulasi kasus keuangan yang relevan dengan kehidupan mahasiswa.

Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi menyampaikan program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung inklusi keuangan dan membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak dini.

“Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Dengan membekali mereka literasi keuangan yang baik, kami berharap mereka dapat membuat keputusan finansial yang cerdas dan bertanggung jawab,” ungkap Puji.

Puji menambahkan melalui Kelas Pintar Bersama, besar harapan kami, bahwa melalui kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan dan menghadirkan layanan keuangan digital.

"Tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih melek finansial dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan," sebutnya.