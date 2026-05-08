Nasional - Hukum

Kriminolog Soroti Kebangkitan Terorisme Poso Seusai 8 Terduga Ditangkap

Jumat, 08 Mei 2026 – 03:50 WIB
Ilustrasi senjata api dan amunisi.. (ANTARA/HO/Dok Polres Pegubin)

jpnn.com, JAKARTA - Penangkapan delapan terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di wilayah Poso dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan.

‎Langkah tegas ini dinilai tidak terlepas dari rekam jejak panjang terorisme di kawasan tersebut, yang telah bertransformasi dari konflik horizontal menjadi aksi teror terorganisir.

‎Wilayah pegunungan di Sulawesi Tengah sebelumnya dikenal sebagai basis pelatihan dan gerilya kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Meski kekuatan kelompok tersebut sempat melemah pasca serangkaian operasi keamanan, penangkapan terbaru menunjukkan bahwa sel-sel radikalisme masih berupaya melakukan regenerasi.

‎Menanggapi hal tersebut, Kriminolog Tegar Bimantoro menilai munculnya kembali aktivitas terorisme di Poso dipengaruhi oleh faktor eksternal yang cukup dominan.

‎“Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori Differential Association dari Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal bukan merupakan bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial,” ujar Tegar, Kamis (7/5).

Dia menjelaskan penangkapan delapan terduga teroris menjadi indikasi bahwa “lingkaran komunikasi” kelompok radikal masih aktif. Menurutnya, kelompok teror memiliki jaringan komunikasi yang eksklusif, yang kini semakin berkembang melalui platform digital.

‎“Melalui percakapan daring, proses transfer ideologi dan penguatan motivasi terorisme terus berlangsung. Pengaruh lingkungan, baik melalui ikatan primordial maupun jaringan kelompok, kerap lebih kuat dibanding intervensi negara,” lanjutnya.

teroris  terorisme  Poso  Kriminolog 
