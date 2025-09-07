Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Kripik Wiwik

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu, 07 September 2025 – 05:42 WIB
Kripik Wiwik - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Makan siang itu saya batalkan. Dokter ahli jantung Jagaddhito tetap naik kereta cepat ke Beijing. Begitu tiba saya minta berubah arah. Pemred Harian Disway Doan Widhiandono juga saya minta ke tujuan baru. Janet dan suami tetap menjemput ke hotel saya.

Tujuan baru itu: Wisma Indonesia. Di Beijing. Beberapa menit sebelumnya duta besar kita di Tiongkok muncul di WA saya: apakah saya sedang di Beijing.

Kripik WiwikDahlan Iskan berbincang dengan Dubes RI di Tiongkok dan wartawati asal Rumania.-HARIAN DISWAY-

Baca Juga:

"Benar," jawab saya. "Apakah berkenan nanti malam saya undang makan malam?" tanya saya –takut keduluan.

"Ini di Beijing. Saya yang harus jadi tuan rumahnya," katanya. "Tapi nanti sore saya akan ke Xiamen," katanya. "Kita makan siang saja. Agak awal," tambahnya.

Anda sudah tahu nama duta besar kita di Beijing: Djauhari Oratmangun. Ia pemegang rekor: duta besar Indonesia di Tiongkok yang paling lama. Sudah tujuh tahun. Bahkan calon duta besar Indonesia terlama di seluruh dunia.

Baca Juga:

Saya bilang ''calon'' karena rekornya masih dipegang Husin Bagis. Ia duta besar Indonesia di Uni Emirat Arab. Bagis lebih lama dari Djauhari –menang beberapa minggu. Tapi Bagis sudah pensiun. Bulan lalu. Sedang Djauhari masih diperlukan di Beijing.

Jagaddhito adalah ahli jantung Unair/UGM yang sedang memperdalam ilmu di RS Rizhao, Shangdong. Tiga jam setengah naik kereta cepat ke Beijing. Doan adalah pemred Harian Disway yang terpilih program lima bulan di Tiongkok. Seniman. Pemain teater. Kini lagi studi S-3 di Unair.

Makan siang itu saya batalkan. Dokter ahli jantung Jagaddhito tetap naik kereta cepat ke Beijing. Begitu tiba saya minta berubah arah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Kripik Wiwik  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp