Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kris Dayanti Ungkap Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel

Minggu, 05 April 2026 – 18:01 WIB
Kris Dayanti Ungkap Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel - JPNN.COM
Azriel Hermansyah dan Sarah Menzel. Foto: Instagram/azriel_hermansyah

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pernikahan putra kedua Anang Hermansyah dan Kris Dayanti, Azriel dengan Sarah Menzel, tampaknya semakin dekat.

Kris Dayanti lantas buka suara mengenai persiapan menjelang pernikahan anak keduanya tersebut.

Dia menyebut, saat ini, segala persiapan sudah mulai berjalan dan mengalir sebagaimana mestinya.

Proses diskusi mendalam juga telah dilakukan menjelang hari bahagia Azriel. Terlebih mengingat latar keluarga Sarah Menzel yang berasal dari Bali dan memiliki keturunan Jerman.

"Ya, Azriel alhamdulillah sudah tahap-tahap yang semakin mengalir untuk persiapannya. Karena ini kan exchange culture ya, pertukaran budaya, jadi pasti banyak hal yang serius yang harus kita perbincangkan, rembukkan," ujar Kris Dayanti di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/4).

Dia menyebut bahwa pernikahan merupakan momen sakral, sehingga segala detail mengenai adat dan tradisi juga harus dibicarakan dengan matang. 

Kris Dayanti memastikan kedua keluarga sangat terbuka dalam setiap proses diskusi demi kelancaran acara.

"Namanya pernikahan, ini kan menjadi satu hal yang paling sakral untuk Azriel dan juga Sarah. Dan kami sebagai keluarga sangat-sangat terbuka untuk bisa berdiskusi," tuturnya.

Rencana pernikahan putra kedua Anang Hermansyah dan Kris Dayanti, Azriel dengan Sarah Menzel, tampaknya makin dekat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kris Dayanti  Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel  Anang Hermansyah dan Kris Dayanti  Anang Hermansyah 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp