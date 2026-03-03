Close Banner Apps JPNN.com
Dahlan Iskan

Krisis Bahlil

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa, 03 Maret 2026 – 07:55 WIB
Krisis Bahlil
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Perangnya di Iran krisisnya bisa di Indonesia: krisis batu bara –berakibat krisis listrik.

Penyebabnya dua: produksi batu bara berkurang dan harga ekspor naik.

Krisis BahlilIlustrasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan potensi krisis listrik dampak dari perang Israel vs Iran.--

Produksi berkurang bisa dilihat dari dua sudut: yang menyenangkan dan tidak menyenangkan.

Yang menyenangkan: pemerintah kelihatannya sengaja membatasi produksi batu bara. Agar tidak dikuras seperti delapan tahun terakhir. Alam hancur. Cadangan menipis.

Yang kurang menyenangkan: itu akibat persetujuan pemerintah yang lambat atas rencana kerja tahunan perusahaan-perusahaan tambang.

Banyak perusahaan tambang yang empot-empotan akhir tahun 2025: sampai Desember tahun itu rencana kerja mereka untuk tahun 2026 belum disetujui, padahal biasanya sebulan sebelumnya persetujuan sudah di tangan.

Perang Iran kelihatannya akan lebih panjang dari mimpi bersama Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Perangnya di Iran krisisnya bisa di Indonesia: krisis batu bara –berakibat krisis listrik. Bahlil terancam kehilangan jabatan.

