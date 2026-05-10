Krisis Bukan

Rocky Gerung pamit. Sudah lima tahun RG sering tampil di forum zoom yang disebut ILT --Indonesia Leaders Talk. Tiap Jumat malam.

Awalnya saya heran kok RG begitu aktif di forum miliknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ternyata ILT bukan organ PKS. Itu inisiatif pribadi tokoh utama PKS: Mardani Ali Sera.

Momen Dahlan Iskan bertamu ke rumah Rocky Gerung pada 2022 silam.-

Mardani bersahabat dengan Rocky Gerung --sesama orang UI. Hanya saja RG orang filsafat, Mardani dari fakultas teknik mesin --sebelum melanjutkan kuliah ke Malaysia.

Tapi bukan UI saja yang mempertemukan Mardani dengan RG. Saat ILT dirancang, lima tahun lalu, posisi PKS adalah oposisi. Maka ILT ingin seirama dengan posisi partai. Mardani mencari tokoh yang suaranya juga oposisi. Ketemulah RG.

Tentu ada hal lain yang mempertemukan keduanya: sesama gila membaca buku. Buku serius. Jarang politisi seperti Mardani.

Saya beberapa kali diundang bicara di ILT --sesekali diduetkan dengan RG. Terakhir Jumat malam kemarin: sendirian. Di situ saya tahu: RG pamit. Tidak akan tampil lagi di ILT dalam waktu yang belum ditentukan.

Mardani sendiri yang mengumumkan pamitan itu. Dasarnya: WA dari RG sendiri yang dikirim ke Mardani.