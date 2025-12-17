Close Banner Apps JPNN.com
Krisis Ekologis di Sumatra: Akibat Pejabat Tersandera?

Oleh: Maria A. F.G Sukmaniara, S.Sos - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI 2024-2026; Alumnus Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:48 WIB
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI 2024-2026; Alumnus Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Maria A. F.G Sukmaniara (Putri Sukmaniara). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Banjir Sumatra) bukan sekadar peristiwa alam. Tidak datang tiba-tiba.

Ia adalah peristiwa sosial-politik yang berulang. Dapat diprediksi dan seharusnya dapat dicegah.

Ketika bencana semacam ini terus terjadi, persoalan utamanya tidak lagi terletak pada siklus alam, melainkan pada kualitas tata kelola lingkungan dan kepemimpinan negara.

Dalam konteks ini, meskipun ada unsur akumulasi kebijakan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai “man in office” tidak dapat dilepaskan dari lingkar tanggung jawab publik.

Mandat Kementerian Kehutanan pada dasarnya bersifat preventif.

Undang-undang menempatkan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan: pengatur tata air, penahan erosi, dan pelindung kawasan hilir dari banjir dan longsor.

Ketika fungsi-fungsi tersebut gagal bekerja secara sistemik, itu menandakan bukan semata kegagalan alam, melainkan kegagalan kebijakan.

Terlebih ketika kegagalan itu terjadi di wilayah-wilayah yang sejak lama telah diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana akibat deforestasi dan alih fungsi lahan.

Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Banjir Sumatra) bukan sekadar peristiwa alam, tetapi akibat pejabat yang tersandera.

