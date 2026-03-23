JPNN.com - Nasional - Istana

Krisis Ekonomi Tak Menghentikan MBG, Prabowo: Anda Tidak Pernah Lihat Anak Kelaparan

Senin, 23 Maret 2026 – 16:17 WIB
Krisis ekonomi tak menghentikan MBG, PresidenPrabowo Subianto mengatakan yang protes pasti tidak pernah lihat anak kelaparan. Foto tangkapan layar YouTube @Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Krisis ekonomi tidak bisa menghentikan program MBG atau makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto beralasan sumber dananya ada.

"Kalau minta MBG dihentikan tidak akan saya hentikan, karena Anda tidak pernah melihat anak-anak kelaparan," kata Prabowo di YouTube akun Prabowo Subianto, Senin (23/3).

Prabowo menceritakan, bagaimana dia sering melihat anak-anak kurang gizi dan kelaparan. Padahal, mereka ini calon penerus bangsa.

Baca Juga:

Dia yakin melalui MBG yang juga merupakan salah satu program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa meningkatkan human capital.

'Di akhir nanti akan ada 31 ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan bila jalan sesuai rencana dampaknya besar bagi Indonesia," ucapnya.

Menurut Prabowo, setiap SPPG akan merekrut minimal 50 pekerja, sehingga lebih dari 1,5 juta orang yang mendapatkan pekerjaan.

Baca Juga:

Belum lagi untuk penyediaan bahan baku makanan akan menggerakkan ekonomi mikro yang notabene dikelola rakyat.

Lantas dari mana dana MBG, Prabowo mengatakan sumbernya banyak. Ia mengaku lebih ikhlas dana itu digunakan untuk membayar makanan anak-anak miskin daripada dikorupsi

