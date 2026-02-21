Krisis Kiper Hantam Ajax Amsterdam, Maarten Paes di Ambang Debut?

jpnn.com - Maarten Paes berpeluang menjalani debut bersama Ajax Amsterdam pada pekan ke-24 Eredivisie.

Kiper Timnas Indonesia berpotensi tampil saat Ajax menjamu NEC Nijmegen di Johan Cruijff ArenA, Minggu (22/2/2026) dini hari WIB.

Kesempatan tersebut muncul setelah penjaga gawang utama Ajax Vítezslav Jaros dipastikan menepi hingga akhir musim akibat cedera lutut serius yang dialaminya saat sesi latihan.

Absennya Jaros membuat Ajax praktis hanya memiliki satu kiper senior yang siap tempur di sisa kompetisi.

"Ajax mengonfirmasi bahwa Vítezslav Jaros tidak akan bisa memperkuat tim hingga kompetisi musim ini berakhir, setelah mengalami cedera serius pada bagian lutut dalam sesi latihan," bunyi pernyataan Ajax.

Paes sendiri baru bergabung dengan Ajax pada awal Februari lalu setelah ditebus dari FC Dallas.

Kiper berusia 27 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 3,5 musim atau hingga Juni 2029.

Sejauh ini, Paes memang belum mencatatkan penampilan resmi, tetapi sudah mulai masuk daftar susunan pemain.