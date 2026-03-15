JPNN.com - Nasional - Sosial

Kritik MBG, Acha Septriasa Kena Sorot Warganet

Minggu, 15 Maret 2026 – 21:56 WIB
Aktris Acha Septriasa saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Acha Septriasa mendapat sorotan warganet seusai ikut berkomentar soal polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah warganet justru balik mengkritik pernyataan Acha.

Mereka menilai program tersebut justru membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama keluarga dengan ekonomi terbatas.

Baca Juga:

Sebelumnya, aktris yang kini tinggal di Australia itu menyampaikan kritik terkait berbagai pemberitaan tentang MBG yang belakangan ramai diperbincangkan. 

Melalui unggahan di media sosial, ia mengaku merasa pusing melihat polemik yang berkembang mengenai program tersebut.

Acha Septriasa juga mempertanyakan apakah situasi tersebut membuat masyarakat menjadi lelah dan terkesan menertawakan cara pengelolaan pajak rakyat. 

Baca Juga:

Ia pun mengajak publik untuk tidak diam dan berani merespons isu tersebut karena berkaitan dengan penggunaan pajak masyarakat.

“Denger berita MBG pusing enggak si. Apa tujuan "mereka" cuma pengen bikin kita capek dan tertawakan kenaifan mereka mengelola pajak rakyat? Kalau itu tujuan nya kita respons dong guys! Masa diam aja,” ujarnya di akun Instagram @septriasaacha.

BERITA ACHA SEPTRIASA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
