Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kritik Mengalir soal Kebijakan Tambang Raja Ampat, dari DPR hingga Akademisi

Selasa, 30 September 2025 – 19:19 WIB
Kritik Mengalir soal Kebijakan Tambang Raja Ampat, dari DPR hingga Akademisi - JPNN.COM
Area pertambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025). ilustrasi: ANTARA/Putu Indah Savitri/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas utama terkait operasi tambang di Raja Ampat.

"Intinya, kami ingin kelestarian ekosistem Raja Ampat ini tetap terjaga karena hal itu menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karenanya, kita menghendaki izin tambang yang diberikan dievaluasi total," kata Evita, Senin (29/9).

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyatakan ketergantungan pada industri ekstraktif mencerminkan kegagalan imajinasi pemerintah.

Baca Juga:

"Seakan tidak ada jalan lain, pemerintah terus bergantung pada industri ekstraktif, padahal ini hanya menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim Indonesia, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini," ujarnya.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, juga mengkritik keputusan pemerintah yang dinilai lebih mengedepankan industri ekstraktif ketimbang ekowisata.

"Kami memiliki ratusan gunung berapi, garis pantai yang panjang, satwa endemik seperti gajah, harimau, dan badak, serta ribuan spesies burung. Semua ini adalah potensi besar, tetapi yang muncul justru konflik antara satwa liar dan manusia,” ujarnya.

Baca Juga:

“Rekreasi dan pariwisata tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan perjalanan. Harus diubah menjadi perjalanan berkesadaran ilahiah untuk mencari jati diri sekaligus memberi manfaat bagi semesta. Itulah yang disebut ekowisata,” jelas Ricky.

Ricky juga menyoroti kasus penyegelan dan pembongkaran terhadap puluhan lokasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Dia menilai langkah pemerintah tersebut cenderung sebagai bentuk individual over acting dan abuse of power. "Perihal Puncak, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup saya kategorikan salah satu bentuk individual over acting dan juga bentuk abuse of power karena terlihat grasak grusuk untuk cawe-cawe secara tidak bijaksana," katanya. (tan/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

DPR hingga Guru Besar IPB kritik kebijakan tambang di Raja Ampat yang dinilai ancam potensi ekowisata berkelanjutan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  guru besar  Tambang  Kasus 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp