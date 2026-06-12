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JPNN.com - Ekonomi

Kritik Omongan Purbaya, Ichsanuddin Noorsy: Kenaikan Pertamax Bikin Ekonomi Tersendat, Rakyat Melarat

Jumat, 12 Juni 2026 – 09:04 WIB
Kritik Omongan Purbaya, Ichsanuddin Noorsy: Kenaikan Pertamax Bikin Ekonomi Tersendat, Rakyat Melarat - JPNN.COM
Ichsanuddin Noorsy. Foto: dokumen JPNN.Com/Ricardo

jpnn.com - Pakar Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy mengkritik pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi.

Noorsy menegaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi, utamanya Pertamax, secara sistemik berkontribusi pada inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Kritik Omongan Purbaya, Ichsanuddin Noorsy: Kenaikan Pertamax Bikin Ekonomi Tersendat, Rakyat MelaratMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

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Secara statistik, Noorsy menjelaskan komponen BBM memiliki bobot dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2 hingga 3 persen, bahkan bisa mencapai 4 persen saat musim liburan.

Dengan konsumsi Pertamax yang mencapai 27 persen, kenaikan harga bahan bakar ini diperkirakan menyumbang andil inflasi sebesar 0,8 hingga 1 persen.

"Jadi kalau kita melihat di situ kalau dibilang tidak ada pengaruhnya, salah, pengaruhnya ada," kata Noorsy saat dihubungi jpnn.com, Kamis (11/6).

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Noorsy menyoroti dampak kenaikan Pertamax tidak hanya terbatas pada konsumsi rumah tangga, melainkan juga memengaruhi biaya operasional korporasi.

Mengingat kendaraan operasional perusahaan banyak yang menggunakan BBM nonsubsidi, kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu kenaikan biaya produksi.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy mengkritik pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa terkait klaim kenaikan harga BBM Pertamax tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi.

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TAGS   purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  pertamax  Ichsanuddin Noorsy  BBM nonsubsidi  Harga BBM naik  Ekonomi 
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