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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Krom Bank & Pandai Gadai Berkolaborasi dalam Pembiayaan

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:42 WIB
Krom Bank & Pandai Gadai Berkolaborasi dalam Pembiayaan - JPNN.COM
PT Krom Bank Indonesia Tbk ("Krom" atau "IDX: BBSI"), menjalin kemitraan pembiayaannya dengan memberikan fasilitas kredit kepada Pandai Gadai, salah satu perusahaan pegadaian swasta di Indonesia. Foto: dok Pandai Gadai

jpnn.com, JAKARTA - PT Krom Bank Indonesia Tbk ("Krom" atau "IDX: BBSI"), menjalin kemitraan pembiayaan dengan memberikan fasilitas kredit kepada Pandai Gadai, salah satu perusahaan pegadaian swasta di Indonesia. 

Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan mengatakan fasilitas pembiayaan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaannya dalam memperkuat ekosistem jasa keuangan nasional.

“Sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan berbasis agunan yang cepat, modern, dan terpercaya,” ungkap Anton, di Jakarta, Selasa (4/8).

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Dia menjelaskan kerja sama ini juga mencerminkan keyakinan Krom Bank dan Pandai Gadai terhadap prospek industri pergadaian nasional yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. 

Menurut Anton, dalam setahun terakhir, industri pegadaian mencatat pertumbuhan outstanding pembiayaan lebih dari 50 persen.

Angka itu, kata dia, mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap solusi pembiayaan berbasis agunan yang cepat dan fleksibel. 

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“Momentum tersebut turut mendorong transformasi industri melalui inovasi layanan, penguatan tata kelola, serta teknologi untuk menghadirkan pengalaman nasabah yang semakin baik,” beber dia.

Dia juga mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Krom Bank dan Pandai Gadai dalam mendukung pengembangan ekosistem layanan keuangan di Indonesia. 

PT Krom Bank Indonesia Tbk ("Krom" atau "IDX: BBSI"), menjalin kemitraan pembiayaan fasilitas kredit kepada Pandai Gadai

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TAGS   Bisnis  Pandai Gadai  Krom Bank  solusi pembiayaan  kredit 
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