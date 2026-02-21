Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kronologi Anggota Brimob Pukul Siswa Pakai Helm di Tual, Korban Tewas

Minggu, 22 Februari 2026 – 02:02 WIB
Kronologi Anggota Brimob Pukul Siswa Pakai Helm di Tual, Korban Tewas - JPNN.COM
Ilustrasi Birmob. Foto/Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kasus oknum anggota Brimob Bripda Masias Siahaya (MS) memukul seorang siswa berinisial AT (14) hingga korban tewas menyita perhatian publik.

Polisi telah menetapkan Bripda MS menjadi tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan pelajar madrasah tsanawiyah (MTs) itu meninggal dunia.

"Status Bripda MS dari terlapor menjadi tersangka," kata Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro dihubungi dari Ambon, Sabtu (21/2/2026).

Baca Juga:

Soal kronologi kejadian itu, disebutkan bahwa peristiwa bermula saat patroli Brimob melakukan kegiatan cipta kondisi dengan menggunakan kendaraan taktis (Rantis) di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2/2026) dini hari.

Patroli awalnya berada di Kompleks Mangga Dua, Langgur, hingga sekitar pukul 02.00 WIT.

Kemudian tim patroli bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual, setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar area Tete Pancing.

Baca Juga:

Saat berada di lokasi, tersangka Bripda MS bersama sejumlah anggota turun dari kendaraan rantis dan melakukan pengamanan.

Sekitar 10 menit kemudian, dua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngadi menuju Tete Pancing.

Beginilah kronologi anggota Brimob Bripda Masias Siahaya (MS) memukul seorang siswa berinisial AT (14) di Tual, hingga korban tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Brimob  Anggota Brimob  penganiayaan  Pelajar  Tewas  Tual  Tersangka 
BERITA BRIMOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp