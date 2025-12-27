Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kronologi Anggota Pagar Nusa Tewas Diduga Dikeroyok Geng Balap Liar di Demak

Sabtu, 27 Desember 2025 – 20:05 WIB
Kronologi Anggota Pagar Nusa Tewas Diduga Dikeroyok Geng Balap Liar di Demak - JPNN.COM
Ilustrasi pengeroyokan menewaskan korban. Foto: ilustrasi/Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Seorang anggota Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa bernama Mohammad Bimo Saputra (17), tewas dikeroyok oleh terduga sekelompok geng balap liar Mranggen, Kabupaten Demak pada Jumat (26/12) dini hari.

Peristiwa mengenaskan yang menewaskan remaja itu terjadi pada Jumat (26/12) dini hari.

Korban sendiri merupakan warga Dukuh Blancir, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Baca Juga:

Wakil Ketua Pagar Nusa Kota Semarang M. Ichwan menceritakan kronologi kejadian pengeroyokan yang menewaskan anggotanya tersebut.

Dia menjelaskan bahwa peristiwa tragis itu terjadi seusai korban mengikuti kopi darat (kopdar) anggota Pagar Nusa lintas daerah di Lapangan Pucang Gading, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada Kamis (25/12) malam.

"Seusai acara pukul 00.00, dia ikut mengantar teman-temannya yang hendak pulang ke arah Karangawen, Kabupaten Demak," kata Ichwan kepada JPNN Jateng, Sabtu (27/12).

Namun, saat rombongan korban melintas kawasan yang diduga menjadi lokasi balap liar di Jalan Brigjen Sudiarto, depan Perumahan Plamongan Indah Semarang, mereka diteriaki oleh sekelompok orang.

Saat itu korban dan rombongan juga dikejar sambil dilempari batu. Pengejaran berlangsung hingga Pasar Mranggen.

Beginilah kronologi anggota Pagar Nusa tewas dikeroyok sekelompok orang diduga geng balap liar di Demak. Korban merupakan warga Semarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pagar Nusa  anggota Pagar Nusa  Tewas  dikeroyok  geng balap liar  Demak  meninggal dunia  pengeroyokan 
BERITA PAGAR NUSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp