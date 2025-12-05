Kronologi Bayi Fathan Ditemukan, Tubuh Sudah Kaku Terseret Galodo

Jumat, 05 Desember 2025 – 13:59 WIB

jpnn.com, AGAM - Bayi berusia dua bulan bernama Fathan ditemukan selamat setelah semalaman terseret arus banjir bandang atau galodo. Begini kronologinya.

Galodo terjadi di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar, pada Kamis 27 November 2025 petang.

Maulana Rafi (30), warga setempat menjelaskan malam setelah kejadian dia bersama warga lain melakukan penyisiran darurat di tengah gelap gulita untuk mencari korban yang mungkin terseret air.

Namun, minimnya penerangan memaksa mereka menghentikan pencarian.

Keesokan paginya, Jumat (28/11), Maulana kembali menyisir lokasi bencana. Di sinilah momen menegangkan itu terjadi.

“Adik saya tiba-tiba bilang, ‘Bang, ada bayi’,” kata Maulana, Jumat (5/12).

Maulana segera menghampiri lokasi yang ditunjuk.

Di antara lumpur pekat, tampak sebuah tangan kecil menyembul, sementara separuh tubuh bayi itu terkubur lumpur.