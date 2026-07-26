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JPNN.com - Daerah

Kronologi Bentrokan di Jalan Tambak, Menteng

Minggu, 26 Juli 2026 – 20:18 WIB
Kronologi Bentrokan di Jalan Tambak, Menteng - JPNN.COM
Tangkapan layar bentrokan yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). ANTARA/Instagram @balewartawanjakpus10.

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian mengungkap kronologi bentrokan antara dua kelompok warga di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, bentrok antara dua kelompok masyarakat mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya kritis.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai keributan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB.

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“Laporan soal perkelahian atau keributan yang terjadi antara dua kelompok warga di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan," kata Roby dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Roby menjelaskan bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, salah satu kelompok datang untuk membeli sarapan, namun diduga tidak terlayani dengan baik sehingga terjadi cekcok.

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Kelompok tersebut kemudian meninggalkan lokasi sambil menggeber sepeda motornya.

Tidak lama berselang, mereka kembali bersama sejumlah rekannya dan diduga merusak gerobak penjual nasi uduk.

Kepolisian mengungkap kronologi bentrokan antara dua kelompok warga di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

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TAGS   Jalan Tambak  Menteng  Bentrok Warga  Bentrok 
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