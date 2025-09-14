Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kronologi Bus Rombongan Nakes Kecelakaan di Jalur Bromo Probolinggo  

Minggu, 14 September 2025 – 21:39 WIB
Kronologi Bus Rombongan Nakes Kecelakaan di Jalur Bromo Probolinggo   - JPNN.COM
Bus pariwisata bernomor polisi P 7221 UG yang mengangkut rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember mengalami kecelakaan mau di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu (14/9). Foto: Dok Polres Probolinggo

jpnn.com, JEMBER - Bus pariwisata bernomor polisi  P 7221 UG  yang mengangkut rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember mengalami kecelakaan mau di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu (14/9).

Bus yang dikemudikan oleh Albahri (57) warga Desa Gladak Pakem, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diduga mengalami rem blong.

“Informasi sementara terkait dengan bus rem blong, namun hal itu masih perkiraan dari penumpang maupun dari driver,” Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira.

Baca Juga:

Dia menjelaskan kejadian itu bermua seusai mengantar rombongan berwisata ke Gunung Bromo.

Setibanya di lokasi, bus tiba-tiba melaju tak terkendali menabrak pembatas jalan, hingga menabrak pagar rumah warga.

“Jadi, bus ini menabrak pembatas jalan, lalu masih berjalan terus sampai pembatas pagar dari salah satu rumah warga, dan waktu menabrak pembatas pagar baru kendaraan ini berhenti,” ucapnya.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi mata, saat kejadian ada juga penumpang yang terlempar dari badan bus.

“Dari keterangan warga memang ada korban yang terlempar dari bus,” ucapnya.

Detik-detik bus rombongan nakes RSBS alami kecelakaan di jalur Bromo Probolinggo, tiba-tiba tabrak pembatas jalan hingga tabrak rumah warga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kecelakaan  Jember  Kasus  bus 
BERITA KECELAKAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp