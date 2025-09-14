Kronologi Bus Rombongan Nakes Kecelakaan di Jalur Bromo Probolinggo  

jpnn.com, JEMBER - Bus pariwisata bernomor polisi P 7221 UG yang mengangkut rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember mengalami kecelakaan mau di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu (14/9).

Bus yang dikemudikan oleh Albahri (57) warga Desa Gladak Pakem, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diduga mengalami rem blong.

“Informasi sementara terkait dengan bus rem blong, namun hal itu masih perkiraan dari penumpang maupun dari driver,” Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira.

Dia menjelaskan kejadian itu bermua seusai mengantar rombongan berwisata ke Gunung Bromo.

Setibanya di lokasi, bus tiba-tiba melaju tak terkendali menabrak pembatas jalan, hingga menabrak pagar rumah warga.

“Jadi, bus ini menabrak pembatas jalan, lalu masih berjalan terus sampai pembatas pagar dari salah satu rumah warga, dan waktu menabrak pembatas pagar baru kendaraan ini berhenti,” ucapnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi mata, saat kejadian ada juga penumpang yang terlempar dari badan bus.

“Dari keterangan warga memang ada korban yang terlempar dari bus,” ucapnya.