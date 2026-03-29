Daerah - Sumsel

Kronologi Fortuner Terjun ke Parit di OKU Timur

Minggu, 29 Maret 2026 – 10:00 WIB
Satu unit mobil jenis Fortuner putih BG 1558 KA terjun ke peraiaran irigasi di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, OKU Timur, Sabtu. ANTARA/HO/Humas Polres OKU Timur

jpnn.com - Satu unit kendaraan pemudik jenis Fortuner berkelir putih BG 1558 KA terjun ke parit di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan mobil mengangkut lima penumpang tersebut.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres OKU Timur AKP Panca Mega Surya mengatakan bahwa peristiwa nahas tersebut terjadi sore tadi sekitar pukul 18.30 WIB.

Baca Juga:

Die menjelaskan bahwa kendaraan yang dikemudikan Rudi Hartono (43), warga Desa Bumi Harjo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengangkut lima penumpang yang berhasil selamat dari maut.

Berdasarkan informasi di lapangan, korban saat itu hendak pulang ke daerah asalnya di Kabupaten OKI setelah mengunjungi rumah sanak keluarganya di Desa Srikaton, OKU Timur merayakan Idulfitri 2026.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di Bendungan Komering, Desa Tanjung Bulan, tiba-tiba datang dari arah berlawanan satu unit mobil yang ingin berbelok di tikungan.

Baca Juga:

Untuk menghindari tabrakan, korban langsung membanting setir ke kiri, hingga mobil yang dikendarainya terjun bebas ke sungai irigasi.

"Beruntung sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri tanpa mengalami luka serius," katanya.

BERITA FORTUNER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
