Kronologi Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu Sebabkan 8 Orang Terluka

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak delapan orang terluka akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga unit mobil di ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) KM 07.400 Jalur B arah Cawang, Jakarta Timur, Sabtu pagi.

Peristiwa itu menyebabkan delapan orang mengalami luka-luka.

?Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Reiki Indra Brata Manggala dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, membenarkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pukul 10.30 WIB.

?"Benar telah terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan di Tol Becakayu. Sebanyak delapan orang korban luka sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Harum Kalimalang untuk mendapatkan perawatan medis," kata Reiki.

?Berdasarkan laporan kronologi kejadian dari Kainduk 7 Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Ade Trisula, kecelakaan bermula ketika mobil sedan Toyota Altis berwarna putih dengan nomor polisi B 1342 BES melaju dari arah Bekasi menuju Cawang.

?Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) KM 07.400, pengemudi sedan berinisial IGM (30) diduga memacu kendaraannya dengan kecepatan maksimal hingga kehilangan kendali (out of control).

Akibatnya, sedan tersebut menabrak kendaraan Hyundai Santa Fe putih bernomor polisi B 2997 TJB yang dikemudikan oleh AL (38) dan satu unit Toyota Vellfire hitam bernomor polisi B 2457 SMJ.

?"Analisis sementara dari petugas di lapangan, pengemudi sedan Altis kehilangan kendali atas kendaraannya saat melaju dalam kecepatan tinggi, sehingga menabrak dua kendaraan lain di depannya," ujar Ade Trisula dalam keterangannya.