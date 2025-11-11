Kronologi Kecelakaan yang Menewaskan 1 Orang di Turunan Kalijambe Purworejo

jpnn.com - SEMARANG - Warga Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sutrisno (45), meninggal dunia dalam kecelakan beruntun yang terjadi di turunan Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jateng, Selasa (11/11), sekitar pukul 04.45 WIB.

Sutrisno yang merupakan penumpang truk tangki solar meninggal dunia di lokasi kejadian setelah kendaraan yang ditumpanginya terguling dan menimpa mobil di depannya.

Tiga kendaraan terlibat dalam kecelakaan yang terjadi di jalur vital Purworejo-Magelang, tepat di depan Pasar Kalijambe, itu yakni Truk Hino tronton tangki solar H-9861-OF, Suzuki Carry AA-1726-BA, dan Toyota Avanza AA-1484-DC.

"Sutrisno tewas di lokasi akibat cedera kepala berat dan patah tulang di kaki serta tangan. Jenazahnya dibawa ke RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo," kata Kasat Lantas Polres Purworejo AKP Arta Dwi Kusuma.

Dia menjelaskan kecelakaan berawal saat truk tangki yang dikemudikan Lukas Feriyanto (42) melaju dari arah Magelang menuju Purworejo.

Saat melintas di turunan Kalijambe, truk diduga lepas kendali, oleng ke kiri, lalu menabrak dua mobil yang berjalan beriringan di depannya.

Baca Juga: Dicari Pengemudi Ojol yang Sebabkan Penumpang Tewas Seusai Kecelakaan

Benturan keras itu menewaskan Sutrisno di tempat kejadian. Sementara, tiga orang lainnya mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

"Truk kemudian terus melaju dan terguling, menimpa mobil Suzuki Carry serta menghantam ruko pasar di sisi kanan jalan," ujar AKP Arta.