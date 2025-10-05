Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Kronologi Kejadian Ashanty Dilaporkan Mantan Karyawan Terkait Dugaan Perampasan Aset

Minggu, 05 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Kronologi Kejadian Ashanty Dilaporkan Mantan Karyawan Terkait Dugaan Perampasan Aset - JPNN.COM
Penyanyi Ashanty. Foto: Firda Junita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ashanty dilaporkan oleh mantan karyawannya, Ayu atas dugaan tindakan perampasan aset secara paksa.

Kuasa hukum pelapor, Stifan Heriyanto mengungkapkan kronologi kejadian yang disebut terjadi di dua lokasi berbeda.

Stif menjelaskan perampasan aset tersebut yang pertama terjadi di Lumiere, kawasan Radio Dalam, dan juga di kediaman kliennya di Cirendeu, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Menurut Stif, pihak Ashanty diduga mengambil paksa sejumlah barang berharga milik mantan karyawannya, termasuk aset pribadi.

"Diambil handphone-nya, diambil mobilnya, diambil tasnya, diambil KTP, semua, laptop, sampai akun m-banking-nya ya," ungkap Stif di kawasan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Terlebih dari itu, Stif menyebut password dan akses m-banking kliennya juga diminta paksa oleh pihak Ashanty.

Baca Juga:

Pihak Ashanty diduga melakukan tindakan perampasan ini melalui salah satu karyawannya yang diidentifikasi bernama Mufida.

Setelah kejadian perampasan awal, Stif menyebut kliennya sempat mencoba berkomunikasi, namun tidak diindahkan oleh pihak Ashanty.

Kronologi kejadian selebritas Ashanty dilaporkan mantan karyawannya, Ayu terkait dugaan perampasan aset secara paksa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ashanty  Mantan Karyawan Ashanty  Perampasan aset  Kasus Ashanty vs Karyawan 
BERITA ASHANTY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp