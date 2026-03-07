Close Banner Apps JPNN.com
Kronologi Mahasiswa Geruduk Acara Diskusi Buku yang Dihadiri Dasco di ITB

Sabtu, 07 Maret 2026 – 06:00 WIB
Suasana peluncuran buku "Menggugat Republik" yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan tokoh nasional di Aula Barat ITB, diprotes mahasiswa, Kamis (5/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Acara diskusi buku "Menggugat Republik (Politik, Keadilan Sosial, dan Kemandirian Bangsa)" karya Dr. Syahganda Nainggolan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (5/3/2026), diwarnai aksi protes mahasiswa.

Kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat, seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan beberapa menteri kabinet Merah-Putih itu mendadak tegang dan ramai.

Awalnya acara seminar nasional "Prabowonomics, Demokrasi, dan Tantangan ke Depan" ini berlangsung lancar. 

Sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koperasi Fery Juliantono, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, duduk di barisan depan dan menyaksikan pemaparan narasumber. 

Hadir juga Rektor ITB Tatacipta Dirgantara dan Ketua Komisi X dan XI DPR RI.

Sufmi Dasco sebagai keynote speaker tengah menyampaikan pandangannya mengenai isi buku Menggugat Republik.

Sampai akhirnya, sekitar 50 mahasiswa dari berbagai jurusan di ITB tiba-tiba masuk ke dalam ruangan acara dan melakukan aksi protes.

Mereka memprotes untuk menolak area pendidikan sebagai ruang politisasi.

Kegiatan diskusi buku yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan tokoh nasional di ITB diwarnai aksi protes mahasiswa. Begini kejadiannya.

