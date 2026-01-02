Kronologi Mobil Sedan Tertabrak Bus Transjakarta di Bundaran HI

Jumat, 02 Januari 2026 – 07:33 WIB

jpnn.com - Personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyelidiki kecelakaan yang melibatkan mobil jenis sedan dengan bus Transjakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

"Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

AKBP Ojo menjelaskan insiden kecelakaan tersebut terjadi pada Kamis, pukul 06.00 WIB.

Kecelakaan berawal saat kendaraan sedan yang dikemudikan oleh perempuan berinisial RM (21) melaju dari arah selatan menuju arah utara di Jalan Jendral Sudirman.

Setibanya di Bundaran HI, diduga kurang hati-hati dan kurang konsentrasi sehingga pengemudi sedan menabrak separator Busway dan terdorong ke depan.

"Bersamaan dengan datangnya bus Transjakarta yang dikemudikan pramudi berinisial EBW (29), yang melaju dari arah selatan menuju ke utara," kata Ojo.

Akibat tabrakan tersebut, kendaraan sedan dengan nomor polisi B-1043-PAK itu ringsek pada bagian depan kanannya.

Sementara, Bus Transjakarta dengan nomor polisi B-7866-TGC mengalami lecet dan penyok pada body bagian kiri.