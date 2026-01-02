Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kronologi Pemuda Tewas Dikeroyok Malam Tahun Baru di Makassar

Jumat, 02 Januari 2026 – 20:30 WIB
Kronologi Pemuda Tewas Dikeroyok Malam Tahun Baru di Makassar - JPNN.COM
Korban tewas dikeroyok. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com - Pengeroyokan pada malam Tahun Baru 2026 di Makassar menewaskan seorang pemuda berinisial MFS (19).

Personel Polrestabes Makassar masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pengeroyokan terhadap warga Kabupaten Gowa tersebut.

"(Korban) dikeroyok sejumlah orang anak muda. Sedang pengembangan," kata Kasi Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahiduddin, Jumat (2/1/2026).

Baca Juga:

Korban berinisial MFS dikeroyok sejumlah orang saat menemui pacarnya di Jalan Kerung-kerung saat ikut merayakan puncak malam tahun baru pada Kamis, 1 Januari 2026.

Pihak keluarga menceritakan kronologisnya. Malam itu korban sedang berada di jalanan menemani pacarnya berjualan kuliner.

Namun, saat ada pesta kembang api, petasan yang dimainkan sejumlah orang mengarah ke dirinya lalu meletus.

Baca Juga:

Merasa terganggu, korban mendatangi orang yang meletuskan petasan tersebut, tetapi nahas, beberapa pemuda malah langsung mengeroyok korban hingga terjadi keributan.

Korban dipukuli para pelaku yang sebagian di antaranya membawa senjata tajam jenis pisau.

Beginilah kronologi pemuda tewas dikeroyok sejumlah orang pada malam Tahun Baru 2026 di Makassar. Saat kejadian, korban sedang menemani pacarnya berjualan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tewas  pemuda tewas  dikeroyok  pengeroyokan  Makassar  Petasan 
BERITA TEWAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp