JPNN.com - Daerah

Kronologi Penemuan Mayat Bayi di Summarecon Bandung, Pelaku Siap-Siap Saja

Jumat, 24 April 2026 – 22:03 WIB
Kronologi Penemuan Mayat Bayi di Summarecon Bandung, Pelaku Siap-Siap Saja - JPNN.COM
Petugas saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di kawasan Summarecon Bandung, Kota Bandung, Jumat (24/4/2026). ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com - Tim Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung mengusut kasus penemuan mayat bayi laki-laki di kawasan perumahan Summarecon Bandung, Kota Bandung pada Jumat pagi (24/4/2026).

Kanit Reskrim Polsek Gedebage Ipda Bambang Dewanto menjelaskan penemuan mayat pertama kali dilaporkan petugas kebersihan perumahan yang melihat benda mencurigakan.

"Awalnya belum diketahui jenis kelaminnya, namun setelah dilakukan pemeriksaan awal, diketahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki," kata Bambang saat dikonfirmasi di Bandung.

Mayat bayi ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan dilapisi plastik kresek berwarna putih.

Bayi tersebut juga dibalut beberapa lapis pakaian sebelum diikat dan dimasukkan ke dalam plastik.

Bambang menyebut penemuan terjadi sekitar pukul 08.30 WIB oleh dua petugas yang tengah membersihkan area taman di sekitar lokasi.

Dari kondisi fisik, polisi menduga bayi tersebut baru saja dilahirkan karena masih ditemukan sisa darah serta ari-ari yang belum terlepas.

"Secara kasat mata kondisi tubuh bayi utuh, namun untuk memastikan penyebab kematian akan dilakukan pemeriksaan medis oleh pihak rumah sakit," ucapnya.

Polisi sedang mengusut kasus penemuan mayat bayi laki-laki di kawasan perumahan Summarecon Bandung. Pelaku siap-siap saja.

TAGS   Mayat Bayi  Bandung  penemuan mayat  Summarecon Bandung 
