JPNN.com - Kriminal

Kronologi Penemuan Mayat Pria Tanpa Busana di Siak, Bau Amis Ungkap Kuburan Misterius  

Kamis, 30 Oktober 2025 – 13:06 WIB
Lokasi kuburan misterius tempat Mr X ditemukan tewas mengenaskan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, SIAK - Masyarakat Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, digemparkan oleh penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas yang terkubur di kebun belakang rumah warga.

Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan tanpa busana dan dibungkus terpal biru pada Selasa sore, 28 Oktober 2025.

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengungkapkan kronologi penemuan bermula dari laporan seorang warga berinisial A (37) yang mencurigai adanya bau amis menyengat dari area kebunnya di Jalan Maredan, Kampung Perawang Barat.

“Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi A mencium bau busuk dari arah kebun rumahnya. Karena penasaran, dia memeriksa sekitar lokasi dan menemukan gundukan tanah yang terlihat baru,” ungkap AKBP Eka, Kamis (30/10).

Melihat keanehan tersebut, saksi A mendekati gundukan tanah dan mencoba menggali sedikit demi sedikit.

Tak disangka, dari dalam tanah terlihat bagian tangan manusia yang sudah mulai membusuk.

“Melihat itu, saksi langsung panik dan segera menghubungi Bhabinkamtibmas Polsek Tualang,” beber Kapolres.

Sekitar pukul 16.30 WIB, petugas Polsek Tualang tiba di lokasi bersama warga untuk melakukan penggalian dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengungkapkan kronologi penemuan mayat pria tanpa busana di kebun belakang rumah warga seperti disampaikan saksi A

