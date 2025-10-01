Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Kronologi Penetapan Mardiono Jadi Ketum Saat Muktamar X, Ternyata

Rabu, 01 Oktober 2025 – 15:50 WIB
Kronologi Penetapan Mardiono Jadi Ketum Saat Muktamar X, Ternyata - JPNN.COM
Tensi tinggi mulai terasa pada hari pertama Muktamar X PPP yang dimulai pada Sabtu (27/9) ini di Ancol, Jakarta. Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP masa bakti 2020-2025 Rapih Herdiansyah menyebutkan Muktamar X partainya hanya menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketum parpol Kabah secara aklamasi.

Menurut dia, penetapan itu terjadi saat Sidang di Muktamar X pada Sabtu (27/9) kemarin yang dipimpin Amir Uskara dengan didampingi Amri M. Ali, Ariza Agustina, dan Muhammad Aras.

"Ada bukti, Pak Amir Uskara sebagai pimpinan sidang memimpin persidangan dan menjelaskan pasal-pasal terkait mekanisme Muktamar X, termasuk soal tata cara pemilihan ketua umum," kata dia kepada awak media, Rabu (1/10).

Baca Juga:

Rapih melanjutkan Amir Uskara sebagai pemimpin Sidang di Muktamar X, menerima gangguan dari peserta yang menjadi pendukung Agus Suparmanto.

Teriakan-teriakan terus berkumandang dari kubu Agus selama Amir membacakan ketentuan Muktamar X PPP.

Menurutnya, muktamirin dari pendukung Mardiono di sisi lain terus menyetujui berbagai usul sidang dari Amir. 

Baca Juga:

Misalnya, kata dia, saat Amir membacakan pasal di AD/ART PPP terkait syarat caketum partai berkelir hijau.

Belakangan, hanya Mardiono yang dianggap memenuhi syarat menjadi Caketum PPP, sehingga pemimpin sidang menetapkan aklamasi.

Wasekjen PPP masa bakti 2020-2025 Rapih Herdiansyah mengungkap ada kericuhan setelah penetapan Muhamad Mardiono sebagai ketum partai kabah.

TAGS   Mardiono  PPP  Partai Persatuan Pembangunan  Ketum PPP  Muktamar PPP 
