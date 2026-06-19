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JPNN.com - Kriminal

Kronologi Suami Tusuk Istri di SDN Kalipancur 2 Semarang

Jumat, 19 Juni 2026 – 13:26 WIB
Kronologi Suami Tusuk Istri di SDN Kalipancur 2 Semarang - JPNN.COM
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalipancur 2, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian telah mengamankan F (29), pelaku yang menusuk istrinya sendiri AY (25) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalipancur 2, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Peristiwa penusukan terjadi di lingkungan sekolah pada jam pengambilan rapor kenaikan kelas siswa, Jumat (19/6) sekitar pukul 08.15 WIB.

Kasi Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan dugaan penusukan akibat adanya permasalahan yang terjadi di antara pasangan suami istri (pasutri) tersebut.

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“Kedua belah pihak ini memang sebelumnya ada masalah dan istrinya juga sudah melakukan gugatan perceraian kepada suami dan sudah lama tidak bertemu,” kata Kompol Fahmi.

Peristiwa tersebut terjadi saat sang istri hendak mengambil rapor anaknya yang akan naik kelas II.

Pelaku datang langsung menusuk korban menggunakan obeng.

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“Suaminya kemudian dengan perbuatannya melakukan tiga, empat kali tusukan kepada istrinya,” katanya.

Korban menderita luka tusukan di bagian bahu dan pinggul. Saat ini, korban mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum (RSU) William Booth Kota Semarang.

Suami tusuk istri di SDN Kalipancur 2 Kota Semarang hingga berdarah. Begini kronologinya.

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TAGS   Suami tusuk istri  Semarang  penusukan  penganiayaan 
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