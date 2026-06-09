KSAD Jenderal Maruli: Kebersamaan Kunci Mengatasi Berbagai Permasalahan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Jenderal Maruli menyampaikan hal itu saat meresmikan pipanisasi air bersih dan kegiatan reboisasi di kawasan Biara OSF San Damiano, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (8/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program TNI AD Manunggal Air yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui upaya penghijauan di sekitar sumber mata air.

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"Diperlukan kebersamaan antara rakyat dan TNI untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian, berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat dapat diatasi dengan lebih baik,” ujar KSAD.

Pembangunan jaringan pipanisasi sepanjang 1.700 meter tersebut memanfaatkan sumber air dari Mata Air Bukit Laverna Pandan, dan kini telah dimanfaatkan oleh sekitar 500 kepala keluarga yang bermukim di sekitar kawasan Biara OSF San Damiano.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi solusi atas kebutuhan air bersih masyarakat yang selama ini terbatas aksesnya, terutama saat musim kemarau.

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KSAD menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, TNI AD terus berupaya menghadirkan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh masyarakat.